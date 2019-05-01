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Восемнадцать несанкционированных свалок ликвидировали в Тюменской области в 2018 году

Губернатор, 13:15 30 мая 2019

teo.ecotko.ru | Фото: teo.ecotko.ru

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18 несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов общей площадью почти 22 га ликвидировано в Тюменской области в 2018 году, рассказал глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами облдумы с отчетом о работе областного правительства за 2018 год.

По словам губернатора, решается задача формирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления.

В августе 2018 года введен в эксплуатацию мусоросортировочный завод в Тюмени. Идет строительство заводов в Тобольске и Ишимском районе.

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# облдума , отчет губернатора , экология

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