Зеленый пояс вокруг Тюмени - самый большой в УФО

| Фото: rosleshoz.ru | Фото: rosleshoz.ru

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Площадь лесопаркового зеленого пояса вокруг Тюмени составила 66 тыс. 849 га — это самый большой зеленый пояс в Уральском федеральном округе, сообщил глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами областной думы с отчетом о деятельности правительства Тюменской области за 2018 год.

В лесах области за пожароопасный сезон 2018 года обнаружен и ликвидирован 131 пожар на общей площади более 1,3 тыс. га.

В сравнении со средними пятилетними значениями количество лесных пожаров удалось снизить на 11,5%. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения составила 93% (125% от плана), проинформировал губернатор.

Работы по лесовосстановлению проведены почти на 6,4 тыс. га - на 5% больше плана.