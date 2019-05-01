Темпы жилищного строительства в Тюменской области увеличиваются

| Фото: Главного управления строительства Тюменской области | Фото: Главного управления строительства Тюменской области

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1 млн 348 тыс. 390 кв. м жилья введено в Тюменской области в 2018 году. По сравнению с предыдущим годом - рост 8%. Эти данные привел глава региона Александр Моор, выступая перед депутатами облдумы с отчетом о работе областного правительства за 2018 год.

37% от общего ввода - индивидуальное жилищное строительство. В 2019 году в Тюменской области планируется ввести 1 млн 577 тыс. кв. м жилья. В своем докладе губернатор отметил, что исполнительные органы власти продолжат работу по вовлечению в оборот федеральных земельных участков.

"Кроме того, продолжится обеспечение площадок инженерной и социальной инфраструктурой. Не останется в стороне и ликвидация аварийного жилищного фонда", - отметил он.

На улучшение жилищных условий граждан из бюджета Тюменской области в 2018 году было направлено 4 млрд 700 млн рублей.

"Условия проживания улучшили 2 тыс. 617 семей. За счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования расселено почти 30 тыс. кв. метров аварийного жилищного фонда. За счет средств застройщиков переселены 17 многоквартирных домов, в которых проживало 103 семьи", - доложил Моор.