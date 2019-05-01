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ФК "Тобол" одержал первую победу в чемпионате

Спорт, 13:15 31 мая 2019

СШОР "Звезда" Пермь | Фото: СШОР "Звезда" Пермь

ФК "Тобол" из Тобольска одержал первую победу в текущем первенстве России по футболу в третьем дивизионе.

В Перми тоболяки одолели местную "Академию" со счетом 1:0. В первом тайме зрители забитых голов не увидели. Единственный гол в этой встрече был забит на 50-й минуте матча. Точный удар на счету нападающего гостей Эдуарда Сагдиева.

Главный тренер "Тобола" Петр Парахин назвал победу в Перми закономерной.

"Очень рады первой победе. Она получилась заслуженной. В первом тайме владели преимуществом, создали много моментов, но подвела реализация. Во втором тайме все-таки дожали, должны были забивать еще", - отметил Петр Парахин.

ФК "Тобол" набрал четыре очка и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок тоболяки также проведут на выезде. 1 июня в Нижнем Тагиле они сыграют с местным клубом "Уралец НТ".

Евгений Новосёлов

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# Тобольск , ФК Тобол , футбол

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