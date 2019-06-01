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Александр Моор поздравил тюменцев с Международным днем защиты дерей

Губернатор, 13:24 01 июня 2019

admtyumen.ru

Международный день защиты детей - один из самых добрых и светлых праздников. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в праздничном обращении к жителям региона.

"Дети наполняют жизнь радостью и смыслом, не позволяют нам, взрослым, быть слишком серьезными и забывать о собственных беззаботных годах. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы дать маленьким жителям Тюменской области путевку в жизнь, вырастить их здоровыми, образованными и целеустремленными. Регион активно участвует в реализации всех федеральных проектов. Мы строим новые школы и детские сады, создаем для ребят современные условия для творчества, занятий спортом и исследовательской деятельностью", - отметил глава региона.

Юные тюменцы отдыхают и учатся в "Сириусе" и "Артеке", получают путевки на летние многопрофильные смены, побеждают в олимпиадах и других конкурсах, создают удивительные изобретения, делают настоящие научные открытия.

"Мы гордимся успехами и достижениями наших детей. Благодарю всех, кто передает им свою мудрость и опыт, не жалеет душевной теплоты, чуткости и терпения – родителям, бабушкам, дедушкам, педагогам, социальным работникам, наставникам. Уверен, что искреннее внимание и любовь, которые вы отдаете ребятам, обязательно вернутся вам радостью от их будущих успехов", - говорится в поздравлении губернатора.

Соб. инф.

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# Александр Моор , поздравление

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