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Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио

Спорт, 13:35 02 июня 2019

Vlast.kz | Фото: Vlast.kz

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио, сообщает "Лента.ру".

Такое решение может быть принято из-за допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Его отстранили от соревнований на два года из-за пропуска допинг-тестов. Спортсмен предоставил поддельные документы, которые якобы подтверждали его болезнь во время сдачи тестов.

Источники, знакомые с ходом расследования, утверждают, что справку о болезни Лысенко выдала несуществующая клиника. В документах были указаны выдуманные имена врачей и липовые реквизиты. По адресу, где якобы находится медучреждение, расположено разрушенное здание.

В причастности к фальсификации документов заподозрили сотрудников Всероссийской федерации легкой атлетики. В случае подтверждения обвинений Россию отстранят от участия в Олимпиаде-2020.

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