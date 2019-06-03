Тюменская область перевела в федеральный бюджет около семидесяти миллиардов рублей налогов

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Более 69,5 млрд рублей налогов поступило в бюджет России с территории Тюменской области с начала 2019 года, сообщает Федеральная налоговая служба.

Объем поступлений, без учета страховых взносов, увеличился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он составил порядка 18,2 млрд рублей, из них существенная доля поступлений приходится на НДС - 87,4%, налог на прибыль организаций – 7,4%, налог на добычу полезных ископаемых – 4% и акцизы по подакцизным товарам – 0,5%.

В бюджет Тюменской области объем поступлений относительно аналогичного периода 2018 года также увеличился на 5% и составил 30,2 млрд рублей. Формирование доходов в отчетном периоде 2019 года обеспечили: НДФЛ – 39%, налог на прибыль – 36,8%, имущественные налоги – 8,3%, налоги на совокупный доход –5,4% и акцизы по подакцизным товарам – 1,7%.

Поступления, формирующие основную часть консолидированного бюджета и бюджетов внебюджетных фондов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросли по налогу на прибыль на 32,5%, по транспортному налогу на 20%, по налогу на игорный бизнес на 38%, а также по страховым взносам на 12,9%.