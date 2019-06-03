Сергей Черезов из Тюмени признан лучшим судьей ВХЛ

| Фото: hcrubin.ru | Фото: hcrubin.ru

Лучший судья чемпионата Высшей хоккейной лиги 2018-2019 годов - тюменец Сергей Черезов. Это было озвучено на подведении итогов сезона, сообщает пресс-служба ХК "Рубин".

Опытный рефери, которому 44 года, уже много лет входит в элиту арбитров ВХЛ. Ему часто доверяют сложные и значимые матчи. Тюменец на достойном уровне отработал сотни поединков. В минувшем сезоне он получал назначения в каждом раунде плей-офф вплоть до финала. Где не мог работать, так как туда вышли его земляки из "Рубина"

Помимо прочего, Черезов работает над тем, чтобы в области росло молодое поколение арбитров. Он возглавляет судейскую коллегию областной федерации хоккея.