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Водитель автомобиля Toyota погиб в ДТП на трассе Тюмень - Омск

Происшествия, 13:02 03 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Водитель автомобиля Toyota Highlander погиб в результате ДТП на дороге Тюмень - Омск 2 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

ДТП произошло на 103-м километре трассы Тюмень - Омск. Здесь съехал в кювет и опрокинулся автомобиль Toyota Highlander. Водитель машины скончался на месте. Пассажирка от госпитализации отказалась, получила легкие травмы.

"По предварительным данным, во время дождя мужчина не смог выбрать безопасную скорость, зацепил обочину и опрокинулся. Возможно, водитель не был пристегнут ремнем безопасности, потому что вылетел из транспортного средства", — сообщила Анжела Борисова.

Известно, что в иномарке были жители Ишима, они ехали в Тюмень. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова

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# авария , ДТП , трасса Тюмень-Омск

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