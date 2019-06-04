Жителей Тюмени приглашают на летний фестиваль ГТО

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Летний фестиваль "Готов к труду и обороне" торжественно откроется на площадке Легкоатлетического манежа в Тюмени 9 июня в 11 часов, сообщает городской многопрофильный центр.

Он начнется с массовой разминки, опытный инструктор "разогреет" и настроит на спортивный лад.

Фестиваль продлится до 21 июня. 9 июня можно выполнить нормативы в беге на короткую (60 м) и длинную дистанции (1 тыс. 500, 2 тыс. или 3 тыс. м), в силовой гимнастике, в прыжке в длину с места толчком двумя ногами, в поднимании туловища из положения лежа на спине, в наклоне вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.

Нормативы по метанию мяча и спортивного снаряда, а также по стрельбе из пневматической винтовки будут приниматься 8 июня на базе СДЮСШОР № 2 (ул. Барнаульская, 17/2). Еще один норматив комплекса – плавание на 50 м - можно выполнить 4 и 7 июня в бассейне "Гагаринский" (ул. Макарова, 2/1).

К участию в фестивале допускаются как сборные команды, так и отдельные горожане, относящиеся к III, IV, VI–IX возрастным ступеням. В число сборных войдут команды общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, предприятий и организаций всех форм собственности Тюмени. Обязательным условием участия остается наличие медицинского допуска.

Итоги подведут в личном и командном первенствах. Участников фестиваля наградят дипломами, медалями, кубками.