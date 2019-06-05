Самых спортивных дошколят определили в Юргинском районе
35 воспитанников из шести детских садов Юргинского района стали участниками соревнований по легкой атлетике, завершающего этапа районной спартакиады среди дошкольных образовательных организаций "Дружба", сообщает администрация муниципалитета.
Дошколят состязались в беге на 30 метров, метании мяча и прыжках в длину. Команды были награждены кубками, грамотами и медалями.
Победителями соревнований по легкой атлетике стали воспитанники Юргинского детского сада. Второе место заняли дошколята Шипаковского сада. Воспитанники Лесновского сада - третьи.
Победителями II районной спартакиады среди дошкольных образовательных организаций "Дружба" стали воспитанники Шипаковского детского сада. Второе место - Юргинский детский сад, третье место – Лесновский сад.