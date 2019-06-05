  • 5 июня 20195.06.2019среда
  • USD65,1614
    EUR73,4239
  • В Тюмени 9..11 С 6 м/с ветер северо-западный

Самых спортивных дошколят определили в Юргинском районе

Спорт, 17:44 05 июня 2019

отдел образования администрации Юргинского района | Фото: отдел образования администрации Юргинского района

35 воспитанников из шести детских садов Юргинского района стали участниками соревнований по легкой атлетике, завершающего этапа районной спартакиады среди дошкольных образовательных организаций "Дружба", сообщает администрация муниципалитета.

Дошколят состязались в беге на 30 метров, метании мяча и прыжках в длину. Команды были награждены кубками, грамотами и медалями.

Победителями соревнований по легкой атлетике стали воспитанники Юргинского детского сада. Второе место заняли дошколята Шипаковского сада. Воспитанники Лесновского сада - третьи.

Победителями II районной спартакиады среди дошкольных образовательных организаций "Дружба" стали воспитанники Шипаковского детского сада. Второе место - Юргинский детский сад, третье место – Лесновский сад.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детский сад , легкая атлетика , соревнования , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 05.06.2019Названы победители чемпионата "Карасевич-2019"
17:44 05.06.2019Самых спортивных дошколят определили в Юргинском районе
14:37 05.06.2019Двадцать площадок откроются во Всероссийский олимпийский день в Тюмени
11:20 05.06.2019Тюменский "Рубин" принял десятого новичка 