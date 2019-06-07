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Лучшую волейбольную пожарную часть выявили в Тобольске

Спорт, 16:10 07 июня 2019

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пять команд приняли участие в соревнованиях по волейболу в рамках спартакиады, посвященной 370-й годовщине со дня образования пожарной охраны, сообщает МЧС России по Тюменской области.

В спортивном зале собрались спортсмены, представляющие подразделения 8-го отряда ФПС и предприятия "Промзазсервис". Победу одержали представители 16 пожарной части предприятия "Промзазсервис" по охране городских нефтегазовых объектов. На втором месте команда 146 ПСЧ Ялуторовского муниципального района, тройку призеров замкнула сборная 37 ПСЧ Тобольска.

"Не смотря на удаленность нашей пожарно-спасательной части от Тобольска, мы с радостью откликнулись на приглашение поучаствовать в турнире. Волейбол любят и уважают в нашем подразделении, это хороший способ не только поддерживать хорошую физическую форму, но и повод пообщаться с коллегами", - рассказал по завершению турнира начальник 146 ПСЧ Эдуард Ишмеев.

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# волейбол , пожарные , Тобольск

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