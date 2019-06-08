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Губернатор поздравил работников и ветеранов социальных служб Тюменской области

Губернатор, 09:12 08 июня 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников и ветеранов организаций и учреждений социальной защиты населения с профессиональным праздником.

"В этой сфере трудятся социальные работники, психологи, педагоги, реабилитологи, врачи и специалисты других профессий, готовые всегда прийти на помощь людям, нуждающимся в поддержке государства. Эта специальность требует неравнодушия, милосердия, доброты и огромной самоотдачи", — заявил глава региона.

Он отметил, что в последние годы полноправными партнерами в предоставлении социальных услуг жителям Тюменской области стали добровольцы, некоммерческие организации, социально ориентированные предприниматели.

Александр Моор уверен, что нужно максимально поддерживать их и создавать все условия для того, чтобы еще больше людей входили в социальную сферу в качестве активистов и социальных предпринимателей.

"Благодарю вас за профессионализм и преданность профессии. Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!", — пожелал губернатор Тюменской области.

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# Александр Моор , поздравления , профессиональный праздник , социальная сфера

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