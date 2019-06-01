В Тюмени стартовал проект "Лето на даче с физкультурой"

| Фото: Тюменского городского многопрофильного центра | Фото: Тюменского городского многопрофильного центра

Около 60 человек пришли на открытие проекта "Лето на даче с физкультурой". Самых активных дачников садоводческого товарищества "Лесная сказка" не испугала даже пасмурная погода, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

"В этом садовом обществе очень активные жители и небезразличный председатель. Здесь зимой проводят хоккейные баталии, жители вместе отмечают праздники, например, Масленицу. Поэтому мы решили провести открытие нового сезона проекта "Лето на даче с физкультурой" именно здесь. Цель проекта – создать возможность для занятий спортом летом. Многие горожане летом уезжают из города, и им не хочется забывать о тренировках, наше движение именно для таких людей. Конечно, дачники работают на своих участках, получая нагрузку, но не стоит забывать и об активном отдыхе. Важно после трудового дня научиться снимать усталость определенной двигательной активностью. Проект предусматривает также распространение методических рекомендаций по правильному режиму дня, питьевому режиму и режиму питания", - пояснил директор департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Евгений Хромин.

Присутствующие на открытии активно включились в мастер-класс по скандинавской ходьбе, который провел лично Евгений Хромин. Другая группа дачников устроила мини-соревнования по отжиманиям, в которых приняли участие даже дети, в том числе и девочки. А любители интеллектуальных игр уединились за шахматными досками. Не остались в стороне и дети – для них волонтеры организовали "веселые старты".

"Я никогда не понимала ходьбу с палками, а теперь знаю, как надо правильно двигаться и на какие группы мышц это действительно влияет. Думаю, буду заниматься, раз есть возможность", - рассуждает дачница Елена.

Также садоводам предложены такие направления, как общая физическая подготовка (в том числе для детей), шахматы, шашки, зарядки, спортивные и подвижные игры, общеукрепляющая гимнастика.

Этот проект реализуется в Тюмени четвертый год. И ежегодно количество дачных обществ, желающих включиться в эту работу, растет. Стартовал проект с 17 СНТ, теперь их уже 23.