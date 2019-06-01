YADRO создаст инфраструктурные продукты для МегаФона на базе технологий Intel

| Фото: МегаФона | Фото: МегаФона

YADRO (входит в структуру "ИКС Холдинг"), МегаФон и корпорация Intel объявили о технологическом партнерстве для создания инновационных инфраструктурных продуктов. Компании планируют предоставлять решения для сферы 5G, Интернета вещей и облачных вычислений.

Меморандум о намерениях в рамках ПМЭФ подписали глава "ИКС Холдинга" и председатель Совета директоров компании YADRO Антон Черепенников, генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян и вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер.

"Мы рады, что МегаФон совместно с YADRO ("ИКС Холдинг") договорились разрабатывать и производить новые инфраструктурные решения на основе технологий Intel для сферы 5G, Интернета вещей, облачных вычислений и конечных устройств, что позволит создать удобные и полезные сервисы для корпоративных клиентов и государственных заказчиков на цифровой платформе "МегаФона", крупнейшей цифровой экосистемы в России. На базе инновационных технологий мы сможем создавать сервисы, ориентируясь на самые передовые международные технологические практики. Сотрудничество с ведущей глобальной технологической компанией из лидеров телекоммуникационного отрасли и ИТ-рынка позволит нам создать инфраструктурную основу для реализации стратегии МегаФона и усилит наши позиции на рынке цифровых услуг в корпоративном сегменте", – рассказал генеральный директор ПАО "МегаФон" Геворк Вермишян.

Компания YADRO, одна из ведущих российских технологических компаний, в рамках партнерства намеревается осуществить проектирование и разработку инновационных инфраструктурных продуктов, а также обеспечить создание производственных мощностей для массового производства продуктов для МегаФон, организованных в соответствии с мировыми требованиями и стандартами.

"Для компании YADRO партнерство с Intel и МегаФон является возможностью для взаимодействия с технологической экосистемой корпорации и обмена глобальным опытом, а также получения дополнительной экспертизы в работе с телекоммуникационным сектором", – отметил глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников.

Корпорация Intel намерена оказать технологическую поддержку и выступить экспертом в области создание решений для современных центров обработки данных с использованием компонентов Intel.

"Необходимость в вычислительной инфраструктуре для анализа, передачи и хранения данных растет сегодня быстрее, чем когда-либо в истории. Intel обладает многолетним опытом, инженерной экспертизой и широким технологическим портфолио, востребованными при решении таких задач в различных сферах бизнеса. В рамках нового соглашения совместно с партнерами мы также планируем заниматься вопросами раннего внедрения и проверки технологических концепций в сферах 5G, Интернета вещей и облачных решений для телекоммуникационной отрасли", – прокомментировала вице-президент подразделения сбыта и маркетинга, главный менеджер подразделения Data Center Group корпорации Intel Роуз Скулер.

Начало работы над проектом запланировано на III квартал 2019 года.