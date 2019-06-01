Владимир Якушев: индивидуальное жилищное строительство активно развивается в Тюменской области

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Пример активного развития индивидуального жилищного строительства демонстрирует Тюменская область. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума.

"Тема индивидуального жилищного строительства проста и понятна. Чтобы ИЖС развивалось, необходим механизм ипотечного кредитования. Такого инструмента у нас нет. Пока что банки не удовлетворены залогом, то есть земельным участком, так как под ИЖС он не очень дорогой, а будущий дом тоже сложно пристроить, чтобы потом застраховать свои риски. Поэтому необходимо разработать инструмент, который позволит при строительстве дома получить кредит в банке на понятных условиях. Этот кредит должен быть долгосрочным, а ставка по нему невысокой", - отметил глава Минстроя.

Кроме того, для развития ИЖС необходимо создать необходимую инфраструктуру. Речь идет о дорогах, газоснабжении, электричестве, воде. Но в субъектах России не хватает средств на решение этих вопросов. И здесь нужно поддержать регионы, подчеркнул министр. Только рынок ИЖС сможет качественно и количественно развиться.

"Вопрос состоит в том, чтобы человек достаточно быстро и без лишней бюрократии мог получить земельный участок для строительства дома. Для того чтобы у нас получилась качественная программа развития ИЖС, необходимо учесть все эти факторы и правильно их расписать. При этом уже сегодня на примере нескольких регионов - Белгорода, Башкортостана, Татарстана, Тюменской области - мы видим активное развитие ИЖС, где большая часть жилья сдается не в многоквартирных домах, а за счет индивидуального строительства", - сказал Владимир Якушев.

Соб. инф.