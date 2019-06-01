Серия бесплатных тренировок "Здравого смысла" охватит Тюмень, Ишим и Тобольск

| Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

Cерия бесплатных тренировок в рамках проекта "Здравый смысл" стартует в Тюмени, Тобольске и Ишиме с 12 июня, сообщает пресс-служба проекта.

Первая тренировка в Тюмени начнется 12 июня в 19 часов на набережной. Каждый понедельник, среду, пятницу тренировки будут проходить традиционно в 19 часов на набережной, а во вторник и четверг – в 19 часов на площадке школы №48 (ул. Судоремонтная, 25).

| Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

Ишим присоединится к сезону 14 июня в 19 часов на стадионе "Центральный" (ул. Максима Горького, 22). В понедельник, среду и пятницу тренировки будут проходить на регулярной основе.

| Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

17 июня в Тобольске на территории школы №9 (4 мкр, стр. 47) состоится открытие сезона и первая тренировка. Начало — в 19 часов. Далее тренировки ждут всех желающих по понедельникам, средам и пятницам на том же месте.

"Это уже седьмой сезон проекта "Здравый смысл", и с каждым годом к нему присоединяется все большее количество участников. В этом году рамках в Тюменской области бесплатные тренировки будут проводиться в Тюмени, Тобольске и Ишиме в течение всего лета. Возрастных ограничений нет – на занятия могут приходить все желающие", – рассказал куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов.

| Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл" | Фото: пресс-служба проекта "Здравый смысл"

Сезон будет отличаться от предыдущих. Организаторы обещают обновленную программу тренировок. Главной целью сезона будет подготовка всех жителей Тюменской области к серии забегов "Стальной характер", в которую входят экстремальные забеги, полумарафон и кросс.

Узнать более подробную информацию можно в социальных сетях проекта "Здравый смысл Тюменская область", "Здравый смысл Тобольск", "Здравый смысл Ишим".