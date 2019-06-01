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Исетские аграрии заняты химической прополкой посевов

Экономика, 17:16 14 июня 2019

mcx.ru | Фото: mcx.ru

Химическая прополка посевов сельскохозяйственных культур проведена на площади 9,7 тыс. га, сообщает администрация Исетского района.

План химпрополки составляет 61,6 тыс. га. Также земледельцы района заняты обработкой паров – работы проведены на 22 % запланированных площадей.

В целом сев культур проведен в оптимальные агротехнические сроки, площадь посева составила 68 тыс. га.

Предприятия АПК района на весенне-полевые работы были обеспечены семенами сельскохозяйственных культур, своевременно проводилось обеззараживание семенного материала. Ресурсы минеральных удобрений составили 10,8 тыс. тонн в физическом весе, что соответствовало запланированному объему приобретения.

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# земледелие , Исетский район , химическая прополка

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