В Китае установлен новый национальный рекорд по урожайности озимой пшеницы

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В провинции Шаньдун на востоке Китая собрали 828,7 кг озимой пшеницы с одного му (1 га = 15 му). Этот результат по итогам экспертизы под эгидой министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР признан новым национальным рекордом по урожайности озимой пшеницы. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Уборка урожая озимой пшеницы прошла под наблюдением экспертов на поле в окрестностях города Тайань, где сельскохозяйственный кооператив проводил эксперимент с внедрением "зеленой", высококачественной и высокоэффективной модели производства пшеницы. После проведения всех необходимых процедур - от сверки экспериментального участка до взвешивания массы урожая в сухом виде - экспертная группа подтвердила урожай на уровне 828,7 кг, или 12,43 т/га, что, по ее заключению, стало самой высокой урожайностью не только в Тайане, но и в Китае в целом.

Глава экспертной группы, исследователь из провинции Хэбэй Ли Кэцзян высказал мнение, что успехи шаньдунских аграриев послужат примером в производстве пшеницы и будут иметь позитивное влияние на обеспечение продовольственной безопасности страны.