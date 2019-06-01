Тюменские автопоезда будут работать на золотодобывающем предприятии в Чукотке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть автопоездов, разработанных тюменским заводом САВ, будут работать на одном из золотодобывающих предприятий на Чукотке. До 20 июня автомобили отправятся из Тюмени сначала в Архангельск, а затем Северным морским путем до места эксплуатации.

Как рассказал во время пресс-тура заместитель генерального директора ООО "ТЗ САВ" Радион Хамидуллин, каждый автомобиль оборудованы кузовом, разгрузка которого осуществляется назад. Эксплуатировать самосвал планируется вместе с прицепом САВ.

"Грузоподъемность автомобилей составляет 56 тонн, из них 26 тонн приходится на кузов, еще 30 – на прицеп. Мы делаем его в нескольких вариантах – с подъемным механизмом, передним сдвижным бортом, опрокидывающимся вправо или влево. В данной модели реализована также возможность разгрузки прицепа без рассоединения с автомобилем. То есть машина становится под углом 90 градусов к прицепу и разгружается", - говорит Хамидуллин.

Инновационный проект самосвала тюменский завод реализовал с использованием мер государственной поддержки. Субсидию в размере 4,2 млн рублей завод получил в 2017 году и разработал проект самосвала САВ увеличенной грузоподъемностью, позволяющий эксплуатировать его при температуре до минус 55 градусов в тяжелых дорожных условиях.

По словам заместителя областного департамента инвестиционного развития и господдержки предпринимательства Антона Машукова, особенностью проекта является его ориентированность на рынки, которые находятся далеко за пределами Тюменской области.

"Технико-тактические особенности этой продукции позволяют ей успешно конкурировать и с иностранными компаниями. Мы выходим за пределы Тюменской области, делаем продукт, которым будет использоваться за пределами региона на основе имеющихся здесь компетенций. Предприятие действующее и у него уже есть определенный опыт и реализованные проекты", - отметил Машуков.

Радион Хамидуллин уточнил, что завод работает с такими крупными производителями как Mercedes, IVECO, MAN, Volvo, Scania. Производители поставляют в Тюмень шасси, включающее несущую раму и кабину, а надстройку и весь функционал конструируют и изготавливают на тюменском заводе.

В 2018 году первый опытный образец самосвала был отправлен в Якутию в компанию АЛРОСА, где успешно прошел испытания. Эти самосвалы оборудованы механизмом боковой разгрузки. В условиях бездорожья автопоезд ежедневно совершает два рейса от карьера до горно-обогатительной фабрики. За рейс автопоезд везет до 100 тонн груза, что сравнимо с одним железнодорожным вагоном. В 2019 году АЛРОСА намерено заказать у тюменского завода партию автопоездов для постоянной работы.

"Надеемся, что спрос на эти автомобили будет высокий. На алмазодобывающих и золотодобывающих компаниях истощаются близлежащие рудники, поэтому они работают в радиусе 150 километров. Строить железную дорогу дорого, поэтому скорее всего будет использован опыт Австралии, Аляски, где ездят автопоезда", - поделился Радион Хамидуллин.

Любовь Голышева