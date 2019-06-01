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Братья Третьяковы стали обладателями самой крупной рыбы на Кубке области по ловле карпа

Спорт, 19:16 17 июня 2019

Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

Обладателями самого крупного карпа весом 16 кг 730 граммов стали Анатолий и Константин Третьяковы на Кубке Тюменской области по ловле карпа "Сибирский трофей - 2019" в Челябинской области на Кабаньих прудах 13-16 июня.

Всего 10 команд, из них семь тюменский, по два человека в сборной, участвовали в соревнованиях по ловле карпа. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщил председатель Федерации рыболовного спорта Тюменской области Игорь Савиных.

Федерация рыболовного спорта Тюменской области | Фото: Федерация рыболовного спорта Тюменской области

"Так как в Тюменской области нет таких водоемов, где водились бы карпы, а желающих посоревноваться много, мы и выезжаем чаще всего в Челябинскую или Свердловскую области", - говорит он.

Тюменская команда "Карп драйв" - победитель соревнований наловила 168 кг рыбы. Всего за время проведения Кубка было поймано на удочку более 789 кг карпа или 213 рыбин. Вся она выпущено обратно в водоем.

"Рыбаки при ловле карпа используют такую кухню, что позавидовать может любая хозяйка. Карп - рыба привередливая, приходится идти на различные уловки, но чаще всего хорошо клюет на консервированную кукурузу, и, конечно же, применяем специальный корм", - отметил Игорь Савиных.

Карп в челябинских прудах водится разный: золотистый, серый, есть также толстолобик, белый амур и другая рыба, добавил он. Но в период проведения трехдневных соревнований все внимание рыбаков было приковано только к карпу.

По итогам "Сибирского трофея" в общекомандном зачете первое и третье места у команд Тюменской области, вторыми стали хозяева площадки - челябинцы. Победители и призеры получили специальные кубки, грамоты и медали, им также вручены подарки от спонсоров.

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Анжела Лебедева

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# карп , Кубок Тюменской области , спортивная рыбалка

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