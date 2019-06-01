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Собака спасла семью из шести человек на пожаре в Свердловской области

Происшествия, 17:10 19 июня 2019

ГУ МЧС России по Свердловской области | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Семья из шести человек не пострадала при пожаре, произошедшем в Каменск-Уральском 19 июня, благодаря реакции среднеазиатской овчарки, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сообщение о том, что пламя охватило частный жилой дом на ул. 1-й Набережной в Каменске-Уральском, поступило огнеборцам в 4 часа 7 минут. По предварительной информации, пожар начался с надворных построек и перешел на дом, в котором находилась семья — двое взрослых и четверо детей.

"Собака разбудила жильцов громким лаем, она билась в окно. Домочадцы смогли вовремя покинуть горящий дом и сообщить о случившемся по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Благодаря реакции питомца люди при пожаре не пострадали. Собака с места пожара убежала, ее местонахождение пока неизвестно", — сообщили в региональном МЧС.

ГУ МЧС России по Свердловской области | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Тушение пожара осложнялось удаленностью водоисточников. Пожарным пришлось подвозить воду от ближайшего гидранта, расположенного в 1,5 км от места пожара. В течение получаса пожарные справились с огнем. К 7 часам они завершили проливку и разбор конструкций. Площадь пожара составила 230 кв. метров. Погорельцы размещены в местном санатории. Причина возгорания выясняется.

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# животные , МЧС , пожары , собаки

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