Тюмень избавляется от ветхого и аварийного жилья

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

17 многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, снесли в Тюмени за 2018 год. О ходе расселения аварийного жилья в областном центре тюменским депутатам сообщили в ходе заседания постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию 20 июня.

С цифрами и планами парламентариев ознакомила директор городского департамента имущественных отношений Елена Уляшева.

"Соответствующая межведомственная комиссия в постоянном режиме рассматривает поступающие заявления и заключения, - отметила Уляшева. – К первому января текущего года у нас было шестьсот четыре объекта, ожидающих своей очереди на расселение. На сегодня их шестьсот одиннадцать".

По ее словам, в 2018 году были снесены 23 объекта, 17 из них – многоквартирные дома. За шесть месяцев 2019 года уже расселены и снесены 13 объектов из 68 запланированных. Работа по расселению и подготовке к сносу еще 55 продолжается.

"Цель программы – переселение горожан в комфортное и безопасное жилье, - напомнила Елена Уляшева. – Так, за прошлый год было переселено восемьсот тридцать пять человек из трехсот восьмидесяти шести помещений".

Кроме того, в 2019 году утверждена региональная адресная программа по переселению из аварийного жилья по 2016 год включительно. "Программа уже работает, и мы движемся к полной ликвидации всего аварийного жилья на территории Тюмени", - добавила директор городского департамента имущественных отношений.

Высоко оценил проводимую в городе работу по сносу аварийного жилья председатель постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Алексей Рагозин.

"Мы находимся в числе лидеров по этому вопросу, - отметил он. – Администрация города уделяет ему самое пристальное внимание и хорошо работает с застройщиками. Как мы знаем, на месте снесенных домов сегодня появляются парки либо парковки".

Николай Ступников