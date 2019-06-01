"Омутинку" покажут по Первому каналу

| Фото: "Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН (Тюмень)" | Фото: "Региональной лиги "ЗАПСИБ" МС КВН (Тюмень)"

Команда "Омутинка", состоящая из 12 ребят с ограниченными возможностями здоровья, участвует в музыкальном фестивале "Голосящий КиВиН-2019" в Светлогорске. Съемки Первого канала пройдут 21 июля.

Коллектив из села Омутинка Тюменской области вошел в двадцатку команд КВН, которые стали участниками телевизионной лиги КВН - музыкального фестиваля "Голосящий КиВиН-2019".

"Мы очень волнуемся, еще не осознали, что действительно едем на фестиваль. Еще ни разу по телевидению не показывали команду КВН, в которой участвуют инвалиды. Это признание нашего творчества. Если перепеть не получится, то может получится перешутить!", – поделилась планами руководитель команды КВН "Омутинка" Ирина Голубева.

Прежде команда называлась "Тихий омут" и выступала в Лиге интегрированного КВН. Ребята зажигали зрителей юмором, забрасывая зал шутками об инвалидах, пожалуй, так шутить о проблемах особых людей могут только они сами. Кавээнщики искрометно подают тему деревни в своих выступлениях. Около трех лет назад они решили отойти от юмора про инвалидов и взяться за шутки про глубинку. Эту аутентичность хорошо приняли в родной лиге "ЗАПСИБ". Понравилась она и в центральной "УРАльской лиге": в Челябинске с ребятами работают редакторы КВН Михаил Гуликов, Ильхан Русаев, Артем Скок.

"Три года назад мы решили уйти из интегрированной лиги, перешли в обычную. Принимали участие в Центральной УРАльской лиге КВН – там выступают только команды с повышенным рейтингом. В этот раз редакторы творческого объединения "АМиК" пригласили нас в телевизионную лигу. Редактура в Светлогорске начнется с 14 июля", - пояснила Ирина Голубева.

Команда КВН "Наполеон Динамит" Тюменской области также выступит на "Голосящем КиВиНе-2019". Соперниками ребят стали команды "Русская дорога" (Армавир), "Михаил Дудиков" (Ставрополь), "Будем дружить семьями" (Москва), "Такая история" (Орел), "Так-то" (Красноярск), "Громокошки" (Липецк), "Планета Сочи" (Сочи), "Актеры" (Санкт-Петербург), "Умные люди" (Рязань), "Нате" (Краснодарский край), "G-Drive" (сборная Газпромнефти), "Полуостров" (Симферополь), "Борцы. Северный десант" (Сургут), а также сборные Снежногорска, Грузии, "Татнефти" (Альметьевск), Великобритании К5 (Лондон) и Забайкальского края (Чита). Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" покажут в эфире Первого канала не раньше ноября.

Ирина Ромашкина