Строители стран СНГ хотят говорить на одном техническом языке

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Вопросы нормативно-технического регулирования строительства имеют огромное значение для развития отрасли во всех странах СНГ. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, общаясь с журналистами в перерыве тридцать девятого заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, которое состоялось в Тюмени.

"Сегодня на повестке дня Межправительственного совета - вопросы стандартизации и регулирования в строительстве. Стройка - это очень серьезный процесс, который регламентируется большим количеством нормативно-технической документации. Нужно согласовать между нашими странами некоторые моменты. Чтобы не возникало проблем, когда белорусская или узбекская строительная компания работает на территории России, или, наоборот, когда российские строители возводят какой-то объект в одной из стран СНГ", - рассказал глава Минстроя.

Еще одной темой заседания стали новые подходы к строительству, связанные с информационным моделированием. По мнению Владимира Якушева, это огромный рывок в развитии отрасли.

"Информационное моделирование - наиважнейший вопрос. Нам нужно двигаться в данном направлении. В России мы очень много сделали для этого за последнее время. В странах СНГ тоже накоплен значительный опыт. Мы все родом из Советского Союза, где нормативно-техническое регулирование строительства было единым. И сейчас, когда каждая из наших стран идет своим путем, в качестве базы все равно берется советская школа. У каждого государства есть свой вектор движения, и нам очень важно, чтобы эти векторы совпадали", - отметил министр.

Тюмень была выбрана площадкой для проведения заседания Межправительственного совета, чтобы познакомить коллег из стран СНГ с позитивным опытом развития строительной отрасли, накопленным в российских регионах, добавил глава Минстроя.

"В большой Тюменской области реализуется очень много инвестиционных проектов. В этой работе принимают участие и строительные и проектные компании из стран СНГ. Вопросы технического регулирования при этом имеют очень большое значение", - подчеркнул министр.

Заместитель председателя Комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низом Юсуфи Мирзозода отметил, что на площадке Межправительственного совета происходит сближение регулирующих деятельность строительной отрасли нормативных документов, действующих в странах СНГ.

"Мы обмениваемся мнениями и практиками. Наше сближение дает возможности для реализации проектов в любом из наших государств. Сегодня активно внедряются новые технологии. Для этого тоже нужна нормативная документация. Чтобы мы могли работать совместно, она должна быть единой", - считает Низом Юсуфи Мирзозода.

По словам председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Мархабата Жайымбетова, цифровые технологии становятся неотъемлемой частью эффективного планирования строительства.

"Основа цифровых технологий в строительной отрасли - единая система классификаторов и кодирования. Подобные системы уже разработаны в наших странах, но пока не увязаны между собой. Нам, строителям, нужен единый технический язык общения, единый информационный каркас. Такая система уже разработана в Казахстане. Наши российские и белорусские коллеги положительно оценили ее, и хотят апробировать", - рассказал Мархабат Жайымбетов. Казазстанский эксперт высоко оценил темпы развития строительной отрасли в Тюменской области.

Директор РУП "Стройтехнорм" Игорь Лишай, представляющий на заседании Республику Беларусь, подчеркнул, что встречи на площадке Межправительственного совета способствуют объединению усилий в развитии нормативной базы для строительной отрасли. "Такой подход помогает оперативному внедрению новых материалов и технологий", - подчеркнул белорусский строитель.

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Евгений Бабенко