Тюменцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Церемония возложения цветов и венков к мемориалам "Память" и "Вечный огонь" прошла в Тюмени 22 июня. В этом году регион присоединился и ко всероссийской военно-патриотической акции "Горсть памяти".

Вместе с военным комиссаром Тюменской области Александром Моториным, ветераном Мефодием Гавриловичем Гавриловым и юнармейцем Даниилом Жанатлеуовым губернатор Александр Моор поместил землю с братской могилы советских воинов, умерших от ран в тюменских госпиталях, в солдатский кисет. Его вместе с кисетами из Заводоуковска и Ялуторовска доставят в военно-патриотический парк "Патриот" и разместят на территории историко-мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил РФ в Московской области.

После минуты молчания и церемонии на мемориале "Память" Александр Моор возложил цветы к Вечному огню на Исторической площади, где к нему присоединился министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

Под государственный гимн России салютная группа произвела троекратный залп, а курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова прошагали торжественным маршем, отдавая дань уважения павшим солдатам.

Вместе с ветеранами, членами правительства, депутатами, общественниками и юнармейцами к городским мемориалам 22 июня пришли тюменцы всех возрастов. Александр Моор отметил, что помнить – это самое малое, что мы можем сделать в благодарность поколению, пережившему фашизм.

"В Тюменской области чтут подвиги земляков, которые сражались с врагами всего человечества на фронтах Великой Отечественной войны, ковали победу в тылу и согревали своим теплом чужих детей, эвакуированных из охваченных войной территорий. Вечная память тем, кто не вернулся с войны, вечная слава всем, кто подарил нам мирное небо и жизнь", - сказал губернатор.