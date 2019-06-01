Эксперты стран СНГ высоко оценили тюменский опыт по комплексному развитию территорий

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Строящиеся жилые массивы Тюмени осмотрели участники тридцать девятого заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, которое прошло в областной столице 21 июня под председательством министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева.

Руководители строительной отрасли и эксперты из Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и России высоко оценили накопленный в Тюменской области опыт комплексной застройки территорий и создания комфортной среды для жизни людей.

Проект комплексного освоения территории жилых районов "Ямальский-2" и "Преображенский" гостям представил заместитель губернатора, начальник Главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

"На земельном участке площадью около 180 гектаров общий объем ввода жилья должен составить почти миллион квадратных метров. Уже сдано в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных метров жилья. В стадии строительства находится еще 350 тысяч квадратных метров. В жилом массиве уже построена современная средняя школа на 1 тысячу 200 учащихся. Возводятся детский сад на 360 мест и поликлиника на пятьсот посещений в смену со взрослым и детским отделениями и женской консультацией", - рассказал Сергей Шустов.

В планах дальнейшего развития социальной сферы в микрорайонах "Ямальский-2" и "Преображенский" - строительство еще одной школы и восьми детсадов, которые смогут принять 2 тыс. 400 ребятишек. Кроме того, строится помещение многофункционально центра государственных и муниципальных услуг "Мои документы". На первом этаже одного из строящихся жилых домов планируется разместить участковый пункт полиции.

"На соседнем земельном участке инвестор за счет собственных средств возводит большой спортивный комплекс с плавательным бассейном и залом для мини-футбола и других игровых видов спорта. Бассейн будет сдан в эксплуатацию в 2019 году", - сообщил начальник областного Главного управления строительства.

В рамках комплексного освоения территории жилых районов "Ямальский-2" и "Преображенский" планируется строительство большого проспекта, который через транспортную развязку и кольцевую автодорогу предоставит жителям возможность быстро доехать до центра города.

Участники заседания Межведомственного совета побывали также в жилых комплексах "Ново-Патрушево" и "Новин квартал". Комплексный подход к застройке, высокий уровень благоустройства и наличие социальной инфраструктуры повышают привлекательность жилья и его конкурентоспособность на рынке, отметил в беседе с гостями заместитель генерального директора ОАО "Тюменская домостроительная компания" по строительству Дмитрий Антипов.

"Мы увидели, что в Тюменской области активно развиваются экономика и жилищное строительство. Здесь ежегодно строится более миллиона квадратных метров жилья. Мы рады за тюменцев, ведь обеспечение жильем и создание комфортных условий для жизни - первоочередная потребность населения и в России, и в Казахстане. Мы учимся друг у друга и всегда рады успехам соседей. Тюменский опыт комплексной застройки и благоустройства жилых массивов очень интересен", - сказал журналистам председатель комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Мархабат Жайымбетов.

По мнению зампредседателя комитета по архитектуре и строительству при правительстве Республики Таджикистан Низома Юсуфи Мирзозода, Тюменская область достигла больших успехов в жилищном строительстве и создании комфортной среды для жизни людей.

"Душа радуется. Комплексная застройка - это хорошо, ведь люди нуждаются не только в жилье, но и в детсадах, школах, больницах, детских площадках. Так и должно быть. Когда досконально решаются все вопросы планировки территорий, это избавляет людей от множества будущих проблем. Я рад за тюменцев и благодарен за гостеприимство", - поделился впечатлениями таджикский гость.

Комплексный подход к застройке городских пространств получил в Тюменской области очень широкое распространение, отметил в интервью обозревателю "Тюменской линии" Сергей Шустов.

"Мы с вами видим, что качество вводимых в эксплуатацию жилых массивов улучшается с каждым годом. Речь сегодня идет не только о строительстве жилых домов и благоустройстве территорий, но и о создании общественных пространств для досуга и спорта, возведении детских садов, школ и поликлиник. На первых и вторых этажах предусматриваются специальные помещения для магазинов, заведений общепита и сферы услуг. Все это создает комфортные условия для людей", - сказал начальник областного Главного управления строительства.

В новых жилмассивах разрыв между вводом в эксплуатацию жилья и необходимых людям объектов соцкультбыта значительно сокращается, подчеркнул он.

По мнению Сергея Шустова, тюменские строители способны решить амбициозные и очень сложные задачи по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". Напомним, что к 2024 году предстоит довести общую площадь сданного в эксплуатацию жилья до 2 млн 151 тыс. кв м.

"Такие объемы работы для нас не новость, ведь в 2015 году мы ввели в строй 2 миллиона 131 тысячу квадратных метров жилья. Думаю, тюменские застройщики и предприятия стройиндустрии способны достичь показателей, предусмотренных национальным проектом. Мы окажем им в этом всяческое содействие. В том числе - дальнейшее сокращение сроков получения разрешений на строительство и подключения к инженерным сетям. Мы продолжаем активную работу в этом направлении", - заверил заместитель губернатора.

Вопросы сближения нормативно-технической базы стран СНГ в сфере строительства, которые обсуждались на заседании Межправительственного совета, очень актуальные для региона и России, считает Сергей Шустов.

"Нормативы и стандарты, используемые в строительстве в странах СНГ, должны быть взаимоприемлемыми. Нам необходимо единое строительное пространство. Строители из наших стран должны говорить на одном техническом языке", - уверен начальник ГУС Тюменской области.

Евгений Бабенко