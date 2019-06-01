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Дублеры "Тюмени" победили в Перми

Спорт, 11:47 25 июня 2019

fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Дублеры ФК "Тюмень" обыграли пермскую "Академию" на выезде в матче первенства страны среди коллективов третьего дивизиона - 1:0, сообщает пресс-служба сибирского клуба.

Хозяева, уступившие в четырех последних встречах с общим счетом 2:14, долго сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Подвел их 18-летний защитник Никита Горд, который был удален на 64-й минуте с формулировкой "удар соперника открытыми шипами в область живота". Вскоре на поле появился Майкл Бардаков. А на 78-й минуте он при помощи экс-пермяка Александра Бахарева забил мяч "Академии". Этот гол 18-летнего тюменца стал для него первым на уровне третьего дивизиона. До конца матча счет не изменился. 1:0 – победа сибиряков.

После этого успеха у тюменцев стало 13 очков. В региональном турнире "Урал и Западная Сибирь" они занимают пятое место.

Выше в таблице только "Металлург" из Аши (24 балла), миасское "Торпедо" (21), СШОР "Звезда" из Перми (19) и "Металлург-Магнитогорск" (16).

Дублеры "Тюмени" остаются в Перми. 26 июня им предстоит матч первенства страны против команды СШОР "Звезда".

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# ФК Тюмень , футбол

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