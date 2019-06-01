В Тюменской области реализуются значимые инвестиционные проекты в сфере АПК и переработки

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В Тюменской области реализуются значимые инвестиционные проекты в сфере АПК и переработки, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

Строительство кондитерской фабрики ООО ПК "Слада" в Ишиме, которое находится на сопровождении "Инвестиционного агентства Тюменской области", даст новый импульс развития одному из старейших предприятий региона.

Кондитерская фабрика в Ишиме начала работать еще в 1929 году как артель кондитеров и пряничников под названием "Пищевик" и выпускала тогда колбасные изделия, конфеты, пряники, мороженое. 1 ноября 1970 года – решением Тюменского областного исполкома на его базе была создана Ишимская кондитерская фабрика.

Объем инвестиций в этот проект составляет 1,1 млрд рублей. По окончанию строительства здесь будет создано 300 новых рабочих мест. Строительство кондитерской фабрики в Ишиме – это лишь один из наиболее крупных проектов, которые находятся в стадии реализации.

Товарный молочный комплекс на 4 600 фуражных коров возводит в Голышмановском районе ГК "Дамате". Объем инвестиций – 6,7 млрд рублей.

ООО "РУСКОМ" инвестирует 7,2 млрд рублей в строительство комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год.

Модернизацию производства ведут сразу все птицефабрики в Тюменской области. До 2019 год будет реализован проект по модернизации птицефабрики "Боровская". Сегодня там строят птичники, затем, по планам, приступят к строительству яйцесортировочно-логистическог о центра с объемом сортировки яйца до 3,5 млн штук в сутки.

АО "Тюменский бройлер" (группа "ПРОДО") к 2021 году построит шесть новых птичников, реконструирует еще шесть из уже существующих корпусов.

На птицефабрике "Пышминская" до 2021 года по проекту модернизации запланировано ввести в эксплуатацию цех термической обработки кормов, построить новые птичники и зерносушильный комплекс.

"Агрофирма КРиММ" вкладывает в строительство завода по переработке картофеля 1,2 млрд рублей.

Борис Олейник