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Александр Моор участвует в работе Госсовета по развитию дорожной сети

Губернатор, 11:58 26 июня 2019

kremlin.ru | Фото: kremlin.ru

Заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения пройдет в Кремле 26 июня.

Его проведет президент страны Владимир Путин.

В заседании примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. В ходе работы будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.

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# Александр Моор , Госсовет РФ , дорожная сеть

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