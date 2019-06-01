Александр Моор участвует в работе Госсовета по развитию дорожной сети
| Фото: kremlin.ru
Заседание Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения пройдет в Кремле 26 июня.
Его проведет президент страны Владимир Путин.
В заседании примет участие губернатор Тюменской области Александр Моор. В ходе работы будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения.