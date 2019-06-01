Четыре тысячи тонн рапса направили аграрии Исетского района в Китай

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Четыре тысячи тонн рапса отправило ООО "Сибирь" Исетского района в Китай с осени 2018 года по данным на 27 июня. Развивать сотрудничество с Поднебесной намерены и далее, для этого на предприятии строят склад под готовую продукцию.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сказал заместитель директора ООО "Сибирь" Исетсткого района Владимир Иващенко.

"Склад для хранения фасованного рапса будет находиться в селе Слобода-Бешкиль - это старое строение из клюшек, мы его обшиваем профнастилом, пол заливаем бетоном. Размер 80 на 21 метр. Стены, крыша готовы, осталось залить пол. До 15 августа склад будет готов. Там будет хранится готовая продукция на паллетах. Кроме того, в складе сможет хранить буртом зерновые культуры до 8 тысяч тонн", - рассказал он.

Фасовка рапса – это новое направление для ООО "Сибирь", которое пять лет занимается растениеводством. Китайская делегация во время визита в Исетский район проявила интерес к рапсу сельхозпредприятия. Китайские эксперты несколько раз запрашивали лабораторные исследования семян масличной культуры, почвы, на которой он произрастает. И с осени 2018 года начались прямые поставки фасованного рапса в Китай.

"Для фасовки рапса мы закупили линию для работы в Ростове-на-Дону - это дозатор, транспортерная лента, мешкозашивочная машина. Бункера – накопители доставили из Челябинска. Производительность – 100 тонн в смену. Все оборудование закупали за счет собственных средств", - говорит Владимир Иващенко.

В планах руководства – строительство маслозавода. Он будет на территории ООО "Сибирь". Примерная стоимость одной производственной линии завода - около 70 млн рублей. Для этого, как заметил Владимир Иващенко, надо будет привлекать средства лизинга, субсидии, вкладывать свои ресурсы. Собственный маслозавод позволит обеспечить предприятию замкнутый цикл производства.

Анжела Лебедева