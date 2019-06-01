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Тюменский волейболист Кирилл Урсов дебютировал в составе сборной России

Спорт, 10:54 30 июня 2019

Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: Волейбольный клуб "Тюмень" во ВКонтакте

Воспитанник тюменского волейбола Кирилл Урсов дебютировал за сборную России в заключительном поединке предварительного этапа розыгрыша Лиги Наций, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

Команда Туомаса Саммелвуо играла со сборной Китая. Кирилл Урсов появился на площадке в концовке первого сета и провел всю вторую партию. В третьей партии у россиян в одной из расстановок возникли проблемы, и Кирилл уступил место на площадке Федору Воронкову.

За отведенное время Урсов реализовал 6 атак из 11. В целом матч для россиян сложился непросто. Эксперименты с составом дали о себе знать. Тем не менее, россияне одержали победу - 25:23, 25:23, 28:26.

На предварительном этапе Лиги Наций российская сборная выиграла 12 матчей из 15, уверенно выйдя в "Финал шести". Помимо команды Саммелвуо там сыграют сборные Бразилии, Ирана, Польши, Франции и хозяева площадки – американцы.

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