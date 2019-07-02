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Ялуторовского бизнесмена подозревают в сокрытии дохода

Происшествия, 15:27 02 июля 2019

tyumen.sledcom.ru | Фото: tyumen.sledcom.ru

Фигурантом уголовного дела стал предприниматель из Ялуторовска. По версии следствия, бизнесмен скрыл доходы предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сообщает СУ СК по Тюменской области.

По предварительным данным следствия, индивидуальный предприниматель, имея задолженность по налогам более 3 млн 300 тыс. рублей, игнорировал требования о выплате и умышленно скрыл доход от своей предпринимательской деятельности.

Расследование уголовного дела продолжается.

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# налоги , уголовное дело , Ялуторовск

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