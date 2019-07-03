В Югре закрыли кафе из-за мигранта без документов

| Фото: fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Деятельность кафе быстрого питания приостановили в Лянторе, сообщает УФССП России по Югре.

В ходе проверки сотрудники миграционной службы установили, что индивидуальный предприниматель незаконно привлек к трудовой деятельности гражданина Кыргызстана без документов о заключении трудового договора. Суд признал владельца кафе виновным и приостановил деятельность кафе на 14 суток. Судебный пристав-исполнитель опечатал помещение.

В течение двух недель сотрудник службы будет проводить проверку, чтобы деятельность приостановленного объекта не была незаконно возобновлена. Владельцу кафе предстоит найти нового работника.