Подведены итоги регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

На финальном этапе Всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6х6 Тюменскую область представят юноши из Ишима и девушки из Тюмени, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Финал регионального этапа Всероссийского фестиваля детского дворового футбола прошел на тюменском стадионе "Геолог" в рамках федерального партийного проекта "Единой России" "Детский спорт". Участников соревнований и их родителей приветствовал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, который пожелал ребятам выявить сильнейшего в честной борьбе, а в дальнейшем – продолжить заниматься спортом и добиваться успехов.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Генеральный директор компании "Мостострой-11" Николай Руссу пожелал спортсменам учиться принимать не только победы, но и поражения – они закаляют характер, повышают мотивацию и помогают добиваться побед в будущем.

Региональный координатор партпроекта "Детский спорт", депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко подчеркнул, что такие соревнования важны для популяризации здорового образа жизни среди детей.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Футбол развивает у детей координацию, мышление, учит командному взаимодействию. Здесь ты не предоставлен сам себе, нужно учиться работать в команде. Кроме того, это общая физическая подготовка, воспитание культуры здорового образа жизни", – сказал Евгений Макаренко.

Всероссийский фестиваль детского дворового футбола проходит этим летом в три этапа: на первом – муниципальном – дети, не занимающиеся футболом в специализированных школах, выявляли сильнейшего в своих муниципальных образованиях. На втором этапе – региональном – в Тюмени выступили восемь команд: пять из областного центра и по одной из Ишима, Тобольска и Ялуторовска.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

В финале между собой сыграли "Вояж" из Ишима и "Ялта" из Ялуторовска – со счетом 5:1 победили ишимские футболисты. Кроме того, в региональном этапе приняли участие и две женские команды: тюменская "Спортум-Гимназия №1" и "Ялуторовчанка". В очном матче со счетом 4:1 победу одержали тюменки.

Таким образом, команды "Вояж" и "Спортум-Гимназия №1" представят Тюменскую область на третьем, федеральном этапе фестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге с 27 августа по 1 сентября.

Команды, не сумевшие пробиться в третий этап фестиваля, получили утешительные призы – так, тюменской команде "Питер" досталась специальная футбольная форма от гендиректора компании "Мостострой-11" Николая Руссу.