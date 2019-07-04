Содействие в трудоустройстве гражданину с ограниченными возможностями здоровья окажет Иван Квитка

Депутат Госдумы Иван Квитка ведет прием граждан | Фото: ТРО партии "Единая Россия" Депутат Госдумы Иван Квитка ведет прием граждан | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной думы Иван Квитка в рамках региональной недели работает в Тюмени. В общественной приемной партии "Единая Россия" парламентарий провел прием граждан, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

К депутату обратилась молодая семья глухонемых с просьбой оказать содействие по трудоустройству. Год назад они переехали с севера в Тюмень, жена работает швеей в одной из организаций города, а ее супруг найти постоянную работу так и не может. Он художник-мастер со стажем и хочет трудоустроиться по специальности.

"У обратившихся есть желание работать и развиваться. И мы должны активно поддерживать инициативу людей, найти возможность им помочь", - подчеркнул Квитка.

Другой заявитель пожаловался на неправильно начисленную пенсию. По мнению мужчины, ему причитаются пенсионные надбавки. По итогам беседы были сделаны запросы в Пенсионный Фонд России о предоставлении расчетов пенсии гражданина.

Кроме того, поступили вопросы о предоставлении социального жилья в селе Исетском и получении квартиры в Ялуторовском районе по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья.

"Всем обратившимся мы даем необходимую юридическую консультацию на месте. По тем вопросам, которые требуют подробного изучения проблемы, делаем запросы и решаем, как помочь заявителю", - добавил Иван Квитка.