Александр Моор: труженики речного флота ответственно относятся к порученному делу

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Труженики речного флота ответственно относятся к порученному делу. Их профессионализм, опыт, самоотдача и слаженность действий позволяют выполнять поставленные задачи.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником.

Он отметил, что стабильная работа предприятий речного флота имеет большое значение для Тюменского региона, зачастую водные магистрали – единственный вид транспорта к отдаленным населенным пунктам.

"Тюменские речники успешно выполняют внутренние, междугородние пассажирские и грузовые перевозки, обеспечивают жителей труднодоступных территорий необходимыми товарами. Наш Тобольский речной порт – один из крупных перевалочных портов Сибири и может принимать и перерабатывать любые крупногабаритные грузы, которые так необходимы на Тюменском Севере для обустройства нефтяных и газовых месторождений, строительства магистральных нефтегазопроводов", - говорится в поздравлении.

Глава региона выразил уверенность, что работа речников будет и в дальнейшем способствовать развитию и укреплению региона, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.