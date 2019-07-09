Дворец "Пионер" приглашает на пробные занятия по хип-хопу и брейк-дансу

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Набор воспитанников на новый 2019-2020 учебный год в школу би-боинга (брейк-данс) и студию хип-хопа начинает Дворец творчества и спорта "Пионер", сообщает пресс-служба учреждения.

В школу би-боинга приглашают детей в возрасте от 5 до 16 лет. Пробные занятия с педагогом Артуром Мурзаевым пройдут 27, 29 и 31 августа в 16 часов. В течение учебного года тренировки будут проходить по вторникам, четвергам и субботам. Педагог Антон Гаськов ждет ребят на пробные занятия 26, 28 и 30 августа. Его занятия будут проходить по понедельникам, средам, пятницам.

В студию хип-хопа ждут ребят в возрасте от 8 до 14 лет. Открытое пробное занятие состоится 31 августа.

Подростков старше 14 лет приглашают 31 августа в 19 часов на дэнсхолл. Все занятия будут проходить во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев,46).