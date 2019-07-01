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Закон о "земельной амнистии" успешно работает в Тюменской области

Политика, 15:00 12 июля 2019

из архива портала "Тюмень-наш дом" | Фото: из архива портала "Тюмень-наш дом"

Закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" успешно реализуется в Тюменской области. За год правом бесплатно оформить в собственность земельные участки и индивидуальные дома, построенные самовольно, воспользовались 275 семей.

Напомним, региональный закон о "земельной амнистии" принят в июне 2018. Тогда к главе региона Александру Моору обратились жители тюменского поселка ДОК "Красный Октябрь", которые опасались потерять свои дома, построенные несколько десятков лет назад. Это жилье было признано самовольным, а подтвердить право собственности хозяева не могли.

По поручению губернатора был оперативно разработан механизм и принят региональный закон "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", позволяющий решить эту проблему. В итоге владельцы домов, возведенных до 1 сентября 2006 года и расположенных на земельных участках в границах населенных пунктов Тюменской области, находящихся в государственной и муниципальной собственности, смогли бесплатно оформить в собственность землю под своим жилищем. Воспользоваться этим законом можно один раз.

"Семьи не должны были оказаться на улице из-за несовершенства законодательства девяностых годов. Для многих самовольно построенный дом был единственным жилым помещением", - напомнил губернатор.

По данным на 9 июля 2017 года в областной департамент имущественных отношений поступило 613 заявлений от жителей Тюмени и Тюменского района, по которым приняли 275 положительных решений, а 176 граждан уже зарегистрировали права на земельные участки.

Это свидетельствует о том, что закон эффективно работает на благо людей, делает жизнь тюменцев более комфортной. Действительно, "земельная амнистия" позволила владельцам самостроев решить огромное количество проблем, например, устройство детей в детсад или школу, прикрепление по месту жительства к поликлинике и других.

Глава региона поручил муниципалитетам более активно работать с населением, информировать о "земельной амнистии". Региональный закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , закон , земельная амнистия

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