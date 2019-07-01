В "Пионере" стартует набор в театр танца "Возрождение"

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Набор детей в театр танца "Возрождение" начинает Дворец творчества и спорта "Пионер". В коллектив приглашают юных горожан старше 6 лет, сообщает пресс-служба учреждения.

Основными направлениями работы коллектива являются народно-сценический танец, танцы народов мира, а также композиции на основе эстрадного и классического танцев.

Театр танца "Возрождение" является лауреатом областных, всероссийских конкурсов и фестивалей и завоевал любовь зрителя не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Ребята успешно выступают на сценах Москвы, Владимира, Краснодара, Новосибирска, Екатеринбурга, Туапсе, Кургана и других городов.

Первое пробное занятие состоится 27 августа в 18 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, каб. 202). Форма одежды - футболка, шорты, балетки (чешки).

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам под руководством педагога Елены Малаховой. Родительское собрание состоится 27 августа в 19 часов.