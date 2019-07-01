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Абатские спортсменки завоевали награды чемпионата Европы по гиревому спорту

Спорт, 11:54 11 июля 2019

группа "Тюменский район" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский район" ВКонтакте

Спортсменки из Абатского района Маргарита Новикова и Юлия Торопова стали чемпионками Европы по итогам первенства по гиревому спорту среди юношей и девушек. Соревнования проходили в Париже, сообщает администрация Абатского района.

Девушки выступили в составе сборной России в разных весовых категориях. Маргарита Новикова боролась за победу в категории до 53 кг, вес гири - 12 кг. Юлия Торопова выступила в весовой категории до 63 кг, вес гири 16 кг.

По итогам первенства Маргарита Новикова стала двукратной чемпионкой и рекордсменкой Европы в своей весовой категории с результатом 251 подъем. Юлия Торопова заняла первое место в своей весовой категории с результатом 219 подъемов и стала чемпионкой Европы.

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# гиревой спорт , первенство Европы

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