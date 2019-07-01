Предприниматели и инвесторы обсудят вопросы бизнеса с главой Тюменского района

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

На вопросы бизнеса ответит глава Тюменского района Светлана Иванова на встрече с предпринимателями, которую организует Торгово-промышленная палата Тюменской области. Встреча пройдет по адресу Осипенко,1 (здание ДК "Нефтяник", зал ресторана "Столица деревень") 23 июля в 15 часов, сообщает ТПП.

"Мы организуем новый формат взаимодействия муниципальных властей и бизнеса, который позволит двум сторонам услышать друг друга, оперативно решить возникшие вопросы и наметить дальнейшие варианты эффективной работы", - подчеркнула вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Тюменский район развивается по многим показателям и, прежде всего, по привлечению инвестиций и развитию бизнеса. Территория дает около 20% молока, более 90% яйца и 50% мяса от общего объема, производимого в регионе.

Гостям встречи необходимо зарегистрироваться по телефону: 689-379 (добавочный 106) или по электронной почте: katerina-tsareva@list.ru. ⠀