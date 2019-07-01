В Уватском районе начнут разводить коров абердин-ангусской породы

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Племенной завод ООО "Суерь" по разведению коров абердин-ангусской породы переехал из Кургана в Уватский район. Завезено 900 коров. Ферма для породистых буренок откроется в Ивановском сельском поселении, сообщает администрация муниципального образования.

"Это самый напряженный момент. Однако дорогу скот перенес лучше, чем мы ожидали. Телят с коровами разлучать нельзя. Но, чтобы взрослый скот не растоптал маленький, пришлось сначала привезти телят, а потом отдельно матерей. В одном рейсе задействовали от четырех до шести скотовозов. Всего завезли 900 голов", – рассказал инвестор, директор племенного завода Валерий Шмаков.

В первую очередь предприятие займется заготовкой кормов, а затем обустройством фермы около деревни Остров на территории Ивановского сельского поселения.

"Здесь хорошие угодья. Климат такой, что засушливых дней меньше, влажность выше. Качество травы радует. А для скотоводов это является самым важным", – добавил Валерий Шмаков.

В декабре 2018 года ООО "Суерь" подтвердило статус племенного завода. На постоянной основе сотрудничает с Оренбургским институтом мясного скотоводства, в планах – наладить работу с институтом Северного Зауралья.