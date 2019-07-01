В Нижневартовске служебная собака нашла пропавшую женщину

| Фото: ГУ МВД России по Тюменской области | Фото: ГУ МВД России по Тюменской области

Пропавшую пожилую женщину обнаружили в Нижневартовске благодаря служебной собаке, сообщает УМВД России по Югре.

Горожанка 1942 года рождения ушла с дачного участка СОТ "Буровик 81" и исчезла, с заявлением об этом в дежурную часть обратились родственники женщины. Они также сообщили, что пропавшая страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Два дня полицейские и волонтеры разыскивали вартовчанку. Были проверены дачные массивы, огороды, заброшенные дачные участки, однако женщины нигде не было.

К розыску также подключились сотрудники кинологической службы со специально обученными собаками. Вечером второго дня обнаружил пенсионерку полицейский пес Райфер, который пробежал несколько километров от СОТа и нашел пенсионерку в лесополосе. На место сразу же вызвали бригаду скорой помощи и родственников. Вартовчанку вернули в семью.