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В Нижневартовске служебная собака нашла пропавшую женщину

Происшествия, 08:43 18 июля 2019

ГУ МВД России по Тюменской области | Фото: ГУ МВД России по Тюменской области

Пропавшую пожилую женщину обнаружили в Нижневартовске благодаря служебной собаке, сообщает УМВД России по Югре.

Горожанка 1942 года рождения ушла с дачного участка СОТ "Буровик 81" и исчезла, с заявлением об этом в дежурную часть обратились родственники женщины. Они также сообщили, что пропавшая страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

Два дня полицейские и волонтеры разыскивали вартовчанку. Были проверены дачные массивы, огороды, заброшенные дачные участки, однако женщины нигде не было.

К розыску также подключились сотрудники кинологической службы со специально обученными собаками. Вечером второго дня обнаружил пенсионерку полицейский пес Райфер, который пробежал несколько километров от СОТа и нашел пенсионерку в лесополосе. На место сразу же вызвали бригаду скорой помощи и родственников. Вартовчанку вернули в семью.

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# Нижневартовск , полиция , пропал человек , УМВД России по ХМАО

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