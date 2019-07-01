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Ишимские дома подключают к центральному коллектору

Экономика, 13:37 19 июля 2019

ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Четыре ишимских дома подключили к центральному коллектору, а три планируют подключить до сентября в рамках программы по переведению многоквартирных домов на систему централизованного водоотведения.

Средства на строительство канализационных сетей и подключение к центральному коллектору были выделены из городского бюджета.

В рамках программы была решена многолетняя проблема одного из жилых домов на ул. Коммунаров. Бывшее общежитие мебельной фабрики было передано на баланс муниципалитета. В двухэтажном доме действовала выгребная канализация, и пока дом обслуживала управляющая компания, жидкие бытовые отходы вывозили вовремя. После ухода управляющей организации начались проблемы с оплатой и, соответственно, с откачкой нечистот.

После обращения жильцов дома в администрацию Ишима дом был включен в программу и в июле текущего года подключен к центральному коллектору.

"Теперь проблема решена, жильцы будут платить за водоотведение в разы меньше. Если раньше на откачку никто складываться не хотел из-за дороговизны услуги, то теперь она будет включена в квитанцию", - пояснил заместитель главы города по городскому хозяйству Алексей Петров.

Инна Кондрашкина

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# водоотведение , жилой дом , Ишим , многоквартирные дома

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