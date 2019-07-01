Новый Дом культуры открыли в Тюменском районе

admtyumen.ru admtyumen.ru

Открытие нового Дома культуры – большой праздник для жителей села. Об этом заявил губернатор Александр Моор на торжественной церемонии открытия культурного объекта в поселке Винзили 19 июля.

Приветствуя собравшихся, глава региона заявил: "В рамках реализации национального проекта "Культура" на территории Тюменского района в этом году мы открыли модульный Дом культуры в поселке Борки, к концу года откроем в Богандинском. В 2020 году планируем построить модульный ДК в селе Гусево. Проект Винзилинского Дома культуры будет использован и в поселке Московский для строительства в ближайшие годы".

Как заверил глава региона, продолжится улучшение материально-технической базы отрасли. Благодаря нацпроекту "Культура" другие ДК района будут обеспечены отличной звуковой и световой техникой, музыкальными инструментами.

Александр Моор вручил благодарности губернатора Тюменской области Надежде Катаевой – преподавателю Боровской детской школы искусств "Фантазия", хору русской песни "Сибирь" и фольклорно-этнографическому коллективу "Шытыр-шатыр" Центра культуры и досуга "Родонит".

Открытие нового объекта стало событием ярким и долгожданным для жителей села. Дом культуры отвечает всем современным требованиям, имеет прекрасную материально-техническую базу. Здесь есть танцевальный и зрительный зал на 500 мест, вокально-хоровая и танцевальная студии, мастерские художественного и прикладного искусства, помещения для вокальных ансамблей, драматического и кукольного театральных кружков.

Творческие коллективы района, по мнению губернатора, в таких условиях смогут выйти на новый профессиональный уровень, хотя многие из них уже сегодня известны за пределами Тюменской области и неоднократно становились победителями и призерами международных и российских конкурсов.

Право нажать символическую кнопку звонка к началу представления предоставили губернатору Александру Моору, главе Тюменского района Светлане Ивановой, жительнице поселка Нине Тельновой и выпускнику Винзилинской детской школы искусств, лауреату и дипломанту международных и региональных творческих конкурсов Павлу Тропину.

"Уверен, новый Дом культуры станет местом притяжения для людей увлеченных и талантливых и даст возможность раскрыть каждому свой творческий потенциал. Открывая культурные объекты, мы преследуем одну цель – чтобы каждый житель Тюменской области, независимо от того где он проживает, в городе или на селе, мог почувствовать свою сопричастность к социальной и культурной жизни региона, имел возможность реализовать свой творческий потенциал", – подчеркнул Александр Моор.