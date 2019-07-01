За хмельные вояжи жителя Ишима отправили в колонию-поселение

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К 9 месяцам в колонии-поселении приговорен за пьяные вояжи житель Ишима. Ранее мужчину, садившегося за руль нетрезвым, уже привлекали к ответственности, сообщает прокуратура Тюменской области.

Как следует из материалов уголовного дела, в январе 2018 года мужчина был осужден к 200 часам обязательных работ и на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Но должных выводов для себя он не сделал, и вечером 21 марта 2019 года вновь был задержан пьяным за рулем сотрудниками ГИБДД в Ишиме, а 21 апреля – в селе Второпесьяново.

Ишимский районный суд назначил любителю хмельной езды 9 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и на три года лишил его права заниматься садиться за руль.