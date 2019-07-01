Более тридцати тысяч "квадратов" жилья построили на Ямале

| Фото: yanao.ru | Фото: yanao.ru

30 тыс. 951 квадратных метров жилья построено и введено в эксплуатацию на Ямале За первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба правительства округа.

Лидерами по количеству введенных метров стали Новый Уренгой и Пуровский район. Жилой фонд Нового Уренгоя стал больше на 8 тыс. 585 "квадрата". Новоселье здесь справила 181 семья.

В Пуровском районе построили 8 тыс. 412 квадратных метров. Здесь появилось сразу семь новых многоквартирных домов, а новоселье отпраздновали 104 семьи.

Рекордсмен по числу введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов - окружная столица. В Салехарде в завершили строительство 27 частных домов.

17 частных домов общей площадью почти две тысячи квадратных метров построили в Ноябрьске. На три дома меньше, но с большим размахом по площади построили жители Пуровского района.

Общая площадь 14 введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов в муниципалитете составила 2 тыс. 347 квадратных метров. В среднем каждый новый частный дом пуровчан больше 160 "квадратов".

"Мы живем на Севере и стремимся делать все, чтобы эта жизнь была максимально комфортной для ямальцев. Поэтому мы будем продолжать строить", - отметил заместитель губернатора по строительству Андрей Воронов.