Александр Моор поручил усилить контроль за безопасностью детей в загородных лагерях отдыха

| Фото: Детский центр "Ребячья республика" во Вконтакте | Фото: Детский центр "Ребячья республика" во Вконтакте

Александр Моор поручил усилить контроль всех ответственных лиц и при необходимости провести встречи с сотрудниками оздоровительных организаций по вопросам обеспечения пожарной безопасности с учетом печальных событий, произошедших в Хабаровском крае.

Работу детских загородных лагерей, в том числе палаточных, глава региона обсудил с заместителем губернатора, директором областного департамента социального развития Ольгой Кузнечевских и президентом Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе" Ларисой Шиловой.

Лариса Шилова отметила, что по инициативе ассоциации с 25 июля, с участием специалистов Главного управления МЧС России по Тюменской области начнутся первые дополнительные профилактические выезды в детские лагеря.

В летнем сезоне 2019 года регионе работают 649 детских оздоровительных организаций, в том числе 14 лагерей палаточного типа, 10 из которых завершили свою работу. Все палатки в лагерях обработаны специальным противопожарным средством, они утепленные. Кроме того, в обязательном порядке в палатках всегда организовано ночное дежурство взрослых, а сами палаточные лагеря оборудованы стационарной столовой и благоустроенными, с горячим водоснабжением, санузлами.

Ольга Кузнечевских сообщила, что по итогам двух смен в организациях отдыха и оздоровления отдохнули 103 тысячи детей, в том числе в палаточных лагерях - 3,8 тысячи детей.

В Тюменской области применяется собственный, разработанный в соответствии с действующим законодательством, стандарт безопасности отдыха и оздоровления детей. Он включает соблюдение требований общей, санитарно-эпидемиологической, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, безопасности пребывания в местах отдыха детей и на водных объектах, при перевозках организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта.

Требования стандарта обязательны к исполнению всеми оздоровительными организациями (загородные лагеря и центры, лагеря с дневным пребыванием детей, палаточные лагеря). Кроме того, они предусматривают ежегодные профилактические осмотры, обработку мест отдыха детей от клещей и комаров, проверку игрового оборудования и инвентаря и другие мероприятия.

"Принципиально важно, чтобы загородные центры находились в надлежащем состоянии, работали по единой педагогической программе и по единым стандартам безопасности. Дети должны быть под круглосуточным наблюдением, где бы они не находились – на улице или в помещении, чтобы в случае опасности персонал мог оперативно сработать. Необходимо усилить личный контроль каждого работника. Самое главное для нас - безопасность детей", - подчеркнул губернатор Александр Моор.

Напомним, в период летней оздоровительной кампании 2018 года в Тюменской области не было чрезвычайных ситуаций, а также дорожно-транспортных происшествий при организованных перевозках групп детей, криминальных проявлений и правонарушений, в том числе террористического характера, как и в предыдущие годы, не допущено.