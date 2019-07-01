Пятнадцатилетний мотоциклист пострадал в аварии на улице Профсоюзной в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

15-летний подросток, управлявший мотоциклом, пострадал в аварии на перекрестке ул. Профсоюзной и Циолковского в Тюмени 24 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Здесь вечером столкнулись автомобиль KIA и мотоцикл. По предварительным данным, водитель иномарки перестраивался, не убедившись в безопасности.

"В результате ДТП пострадал мотоциклист. Это молодой человек 15 лет. Водительского удостоверения у него нет. Подросток ехал на мотоцикле, который принадлежит его отцу", — поделилась Анжела Борисова.

У несовершеннолетнего диагностировали травму руки. Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова